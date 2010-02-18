«Укрзализныце» за перевозку льготников компенсировано лишь 32%

На протяжении 2009 года железными дорогами Украины осуществлены перевозки пассажиров льготных категорий на сумму 510,8 млн. грн., однако компенсации составили только 165,6 млн. грн. — 32,4% от необходимой суммы. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, льготные перевозки, заказчиком которых являются областные государственные администрации, выполнены на сумму свыше 331 млн. грн., компенсация за них получена в размере 126,4 млн. грн. (38,2%).

Также сложной остается ситуация с финансированием перевозок студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащихся профессионально-технических учебных заведений (студентов). Железными дорогами Украины перевезены студенты на сумму 148,1 млн. грн., тогда как компенсация получена в размере 38,2 млн. грн. (25,8%). При этом вообще не получено компенсаций за перевозку детей в возрасте от 6 до 14 лет, которых перевезено на сумму 30,7 млн. грн.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 24 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащимся профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и др.

В соответствии с Законом Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение. Однако на сегодня ситуация с их финансированием остается критической, при этом законодательные акты не дают права железным дорогам приостановить перевозку пассажиров на льготных условиях.