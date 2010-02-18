БЮТ зарегистрировал проект Воздушного кодекса

В Верховной Раде зарегистрирован проект Воздушного кодекса Украины. Инициаторы проекта – депутаты Блока Юлии ТИМОШЕНКО Борис ШИЯНОВ и Игорь ВОРОТНЮК.

Проект (№6078 от 17 февраля т.г.) размещен на сайте парламента.

Согласно проекту, государственное регулирование деятельности гражданской авиации осуществляет центральный орган исполнительной власти по вопросам транспорта и связи, который выполняет функции Авиационной администрации Украины. Функции государственного регулирования коммерческой авиации и авиации общего назначения осуществляет правительственный орган государственного управления в отрасли гражданской авиации, который действует в составе центрального органа исполнительной власти по вопросам транспорта и связи.

Документом предусмотрено, что земли аэропортов (аэродромов) закрепляются за эксплуатантами аэропортов (аэродромов) государственными актами и по целевому назначению являются землями транспорта. Изменение целевого назначения земель аэропорта осуществляется Кабинетом министров Украины при согласии местных органов государственной исполнительной власти. Земли аэропортов (аэродромов), которые находятся в государственной и коммунальной собственности, не подлежат отчуждению, продаже, приватизации, обмену, передаче в залог. Изменение целевого назначения соответствующих земель должно осуществляться в порядке, установленном Земельным кодексом Украины. Кроме того, предусмотрено, что земли аэропорта могут передаваться в аренду другим субъектам хозяйственной деятельности согласно законодательству для строительства, эксплуатации, авиационной или неавиационной деятельности, которая направлена на удовлетворение потребностей пассажиров и пользователей аэропортов, только при согласии владельца аэропорта исключительно через открытые аукционы. В случае изменения формы собственности аэропорта или его объекта должно сохраняться его целевое назначение.

Аэродромы и аэродромные объекты аэропортов (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, перроны, средства посадки, комплексы радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, другие элементы аэродромов), которые находятся в государственной и коммунальной собственности, не подлежат отчуждению, продаже, приватизации, обмену, передаче в залог.

Пассажирские и грузовые терминальные комплексы, кеттеринг, объекты топливного обеспечения, другие сооружения и оборудование, инженерные, технологические, служебные, объекты инфраструктуры и т. п., предназначенные для наземного обслуживания воздушных судов, пассажиров, экипажей, багажа, аэропорты, находящиеся в государственной и коммунальной собственности, могут передаваться в концессию, аренду и т. п. с сохранением их целевого назначения исключительно через открытые аукционы.

Решение о ликвидации аэропорта, находящегося в государственной собственности, принимается Кабинетом министров Украины по представлению правительственного органа.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2009 г. ВР отклонила проект Воздушного кодекса Украины, зарегистрированный 29 апреля 2009 г. в парламенте Кабинетом министров (№4419). При этом депутаты также не смогли отправить проект документа на доработку, не набрав достаточного количества голосов.

Справка УНИАН. В 2008 г. в ВР зарегистрирован проект Воздушного кодекса, который был инициирован народными депутатами (регистр.№ 2373 от 08.09.2008).

Минтранссвязи в 2008 г. разработало новый проект Воздушного кодекса во исполнение поручения Кабинета министров. После проработки в Секретариате Кабмина письмом от 05.07.2008 он был направлен на регистрацию в Верховную Раду как альтернативный проекту Воздушного кодекса, поданного народными депутатами Украины.

Однако подготовленный Минтрансом законопроект был возвращен в Кабмин без регистрации письмом ВР в связи с наличием уже зарегистрированного законопроекта, внесенного народными депутатами Украины. 31 марта 2009 года ВР отклонила проект Воздушного кодекса Украины, инициированный народными депутатами (регистр. № 2373 от 08.09.2008). Кабмин повторно внес свой проект Воздушного кодекса в апреле 2009 г. В июле 2009 г. Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и связи рекомендовал парламенту вернуть проект Воздушного кодекса (регистр. № 4419 от 29 апреля 2009 г.), внесенный Кабмином, на доработку.

Отсутствие Воздушного кодекса вызывает обеспокоенность в Минтранссвязи, поскольку Украина имеет обязательства перед зарубежными партнерами по приведению авиационного законодательства в соответствие с международными нормами, в частности IKAO.