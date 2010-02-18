Черниговский завод радиоаппаратуры сократил убыток

ОАО "Черниговский завод радиоаппаратуры" ("ЧеЗаРа", Чернигов) в 2009 году сократило чистый убыток на 70,1% по сравнению с 2008 годом – до 14,285 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году предприятие увеличило чистый доход на 40,4% по сравнению с 2008 годом – до 87,831 млн. грн., а также увеличило валовой доход (выручку) от реализации на 40,1% – до 92,179 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Черниговский завод радиоаппаратуры" ("ЧеЗаРа", Чернигов) создано в 1994 году на базе государственного предприятия "Черниговский радиоприборный завод". Предприятие занимается производством космической, телекоммуникационной техники, электронно-механических замковых систем и радиоприемников.

25%+1 акция предприятия "ЧеЗаРа" принадлежат государству, 22,33% – ООО “Арка Капитал” (Киев), 24,64% – “Фермонт Менеджмент” (Киев).

В 2008 году "ЧеЗаРа" увеличила чистый убыток в 3 раза по сравнению с 2007 годом – до 47,696 млн. грн.