Кабмин согласовал проект ХМТП

Кабинет Министров Украины распоряжением № 166-р от 6 января 2010 года одобрил реализацию инвестиционного проекта Херсонского морского торгового порта (ХМТП) по строительству железнодорожной ветки от станции «Цюрупинск» до затонов № 1 и № 2.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

Согласно сообщению, сметная стоимость проекта оценивается в 1,025 млрд. грн., расчетный срок окончания строительства – 2016 год.

Как сообщал УНИАН, ХМТП намерен привлечь инвестиции в размере 122 млн. долл. для строительства железной дороги от Цюрупинска до затонов на левом берегу Днепра. Протяженность железной дороги должна составить 12,5 км. Срок окупаемости проекта – 8 лет. Строительство железнодорожной ветки предусматривает увеличение обработки грузов до 7 млн. тонн в год.

Выполнение запланированных мероприятий позволит развивать сложную производственную и коммунальную инфраструктуры города на левом берегу Днепра. На левобережье появится крытый механизированный комплекс по переработке минудобрений мощностью 350 тысяч тонн в год, будут построены терминал для лесных грузов мощностью до 160 тыс. тонн в год, а также контейнерный терминал мощностью 22 тыс. TEU в год. Кроме того, запланировано строительство терминала по перегрузке биоэтанола мощностью 30 тыс.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники.

Более 40% перерабатываемых в порту грузов – минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные и около 40% – хлебные грузы. Перерабатываются также чёрные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф.

Площадь складских помещений – 42 тыс. кв. м. В составе портового флота имеется 32 судна. Мощности порта рассчитаны на обработку около 4 млн. тонн грузов в год.