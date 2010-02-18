Бесплатные версии антивируса стали доступны украинским пользователям

Локализованная украинская и русская версии антивирусного программного обеспечения (ПО) Microsoft Security Essentials (MSE) стали официально доступны украинским пользователям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Майкрософт Украина».

Согласно сообщению, антивирусная программа бесплатно доступна некоммерческим пользователям только лицензионных версий операционных систем Windows по адресу www.microsoft.com/security_essentials.

MSE обеспечивает защиту домашнего компьютера в реальном времени от вирусов, программ-шпионов и других вредоносных программ По результатам независимых тестов, это – одна из лучших антивирусных программ для частных пользователей:

В пресс-службе отметили также, что одной из первых на случаи распространения новых компьютерных вирусов и хакерских программ в Украине отреагировала компания «Киевстар» и обратилась к «Майкрософт Украина» с просьбой предоставления нового антивирусного продукта для защиты своих абонентов.

По словам директора по управлению и развитию продуктов «Киевстар» Виталия ВОРОЖБИТА, «сегодня компьютерные вирусы могут нести угрозу не только работоспособности компьютера, но и быть инструментом для вымогательства у людей денег со счетов мобильных телефонов, а также распространять незаконный контент – порнографию».

Справка УНИАН. Microsoft Security Essentials обеспечивает защиту компьютера от всех известных угроз: вирусных атак, шпионских и вредоносных программ, руткитов и других опасностей, работая в режиме реального времени в фоновом режиме, не снижая производительность компьютера и не отвлекая пользователя от других задач. Информация о новых вирусах и вредоносных программах загружается в базу данных Microsoft Security Essentials автоматически.

Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений, которые помогают людям и компаниям полностью реализовать свой потенциал.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.