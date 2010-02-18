Транспортники Донецкой обл. перевезли 117 млн. т грузов

За 2009 год всеми видами транспорта в целом в Донецкой области было перевезено на коммерческой основе 117 млн. тонн грузов, что на 26,6% меньше по сравнению с 2008 годом.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, железнодорожным транспортом в 2009 году было отправлено 87,6 млн. тонн, что меньше 2008 года на 21%. Отправка черных металлов Донецкой железной дорогой сократилась, по сравнению с 2008 годом, на 29,5%. Отправка каменного угля, на который приходилось 57% общего объема железнодорожных грузов, уменьшилась за 2009 год против предыдущего года на 10,3%.

Статистики также констатировали, что объем грузовых перевозок автомобильным транспортом (с учетом физических лиц-предпринимателей) снизился за 2009 год, по сравнению с 2008 годом, на 39,4%.

Обработка грузов на морских причалах области за 2009 год уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 15,6% и составила 14,2 млн. тонн.

Кроме того, в облстатуправлении отметили, что за 2009 год в Донецкой области было перевезено 902,5 млн. пассажиров. Это меньше, чем год назад, на 9%.