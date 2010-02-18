НКРС приняла проект лицензионных условий

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) Украины одобрила проект Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг фиксированной телефонной связи с использованием беспроводного доступа (БД) к телекоммуникационной сети с правом технического обслуживания и предоставления в пользование каналов электросвязи: местного, междугородного, международного.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, в соответствии с решением комиссии, документ будет направлен на согласование в соответствующие центральные органы исполнительной власти.

Проект Лицензионных условий содержит перечень организационных, квалификационных, технологических и других специальных требований, обязательных для выполнения при осуществлении деятельности в сфере телекоммуникаций.

В соответствии с проектом Лицензионных условий, субъекты ведения хозяйствования могут получить лицензии на такие виды деятельности, как предоставление услуг фиксированной телефонной связи с использованием БД к телекоммуникационной сети с правом технического обслуживания и предоставление в пользование каналов электросвязи: местного (лицензия выдается на заявленный регион (регионы)); междугородного (лицензия выдается на заявленные регионы, но не менее чем на два региона); международного (лицензия выдается на всю территорию Украины).

В особых условиях лицензии отмечается радиотехнология (радиотехнологии), определенные соответственно действующему законодательству.

Справка УНИАН. Документ разработан в соответствии с Законами Украины "О телекоммуникациях", "О радиочастотном ресурсе Украины" и другими нормативно-правовыми актами, которые регулируют осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, и был принят за основу решением НКРС №1638 от 06.08.2009 года.