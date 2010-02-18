"Атлант-М" сократил убыток на 95%

ООО “Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" (г. Киев) завершило 2009 год с чистым убытком 0,672 млн. грн., что на 94,6% меньше, чем за 2008 год.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году "Атлант-М" увеличил чистый доход на 7,5% по сравнению с 2008 годом – до 12,795 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 7,6% – до 15,355 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2008 год "Атлант-М" завершил с чистым убытком 12,34 млн. грн., что на 49,5% больше, чем за 2007 год.

Справка УНИАН. ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» является структурным подразделением холдинга «Атлант-М» в Украине и не входит в портфель автомобильного бизнеса. Деятельность компании направлена на реализацию инвестиционных проектов по покупке и строительству автомобильных центров и не связана с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей.

Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» – одна из самых крупных автомобильных компаний в СНГ, специализирующаяся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей различных марок, а также на продаже запасных частей. Создан в 1991 году.

Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» является официальным дилером Volkswagen, Audi, Mazda, Opel, Saab, Chevrolet, Hummer, Ford, Cadillac, Skoda, Toyota, Citroen, Kia, Great Wall, BAW, BYD Auto, Brilliance Auto, JinBei, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, МТЗ, имеет собственный институт подготовки кадров, является крупным инвестором, спонсором и меценатом.