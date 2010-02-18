ВР приняла изменения в сфере перевозки опасных грузов
Проект закона в первом чтении
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере перевозки опасных грузов».
Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 303 народных депутата из 411 зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законопроектом планируется внести изменения в Кодекс торгового мореходства Украины, которыми предусматривается, что опасный груз, относительно которого отправитель подает недостоверную информацию, может быть в любое время выгружен или уничтожен или обезврежен перевозчиком, как того будут требовать обстоятельства, без возмещения отправителю ущерба.
Также предусматривается внести изменения в Закон Украины «О транспорте». В частности, планируется изложить в новой редакции положение об обязательствах предприятий, учреждений и организаций. Этой статьей предусмотрено, что они в случае, когда отправляют опасный груз, обязаны подать перевозчику достоверную информацию о грузе и информацию о действиях в случае аварий во время перевозки таких грузов.
Кроме того. отправители, перевозчики и грузополучатели опасных грузов должны выполнять требования законодательства, которое обеспечивает безопасность их перевозки, а также должны иметь средства и мобильные подразделения для предотвращения возникновения аварийных ситуаций во время перевозки или для ликвидации последствий аварии.
Также данным законопроектом предусмотрены требования к упаковке и маркировке в частности пестицидов и агрохимикатов.