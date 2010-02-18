Грузоперевозки в Кировоградской обл. сократились

В январе 2010 года транспортными предприятиями Кировоградской области перевезено 365,1 тыс. тонн грузов, что на 15,3% меньше, чем в январе прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот в области сократился на 5,3% и составил 1910,4 млн. т/км.

Железной дорогой в январе т.г. транспортировано 216,6 тыс. тонн грузов, что на 18,3% меньше показателя января 2009 года. Сократилось отправление основных номенклатурных групп грузов: каменного угля (на 62,5%), строительных материалов (на 33,3%), зерна и продуктов перемола (на 31,5%). В то же время, увеличились перевозки отходов черных металлов (на 21,4%), нефти и нефтепродуктов (на 33,3%), лесных материалов (на 44,4%) и черных металлов (на 90,9%). Грузооборот железнодорожного транспорта в январе 2010 года составил 1888,1 млн. т/км, что на 4,8% меньше, чем в январе прошлого года.

Предприятиями автомобильного транспорта в январе т.г. перевезено 148,1 тыс. тонн грузов, что на 10,7% меньше по сравнению с январем 2009 года. Автопредприятия Кировограда осуществляли 65,4% всех транспортировок.

Предприятиями авиационного транспорта в январе т.г. перевезено 0,4 тыс. тонн грузов, что на 3,3% больше, чем в январе 2009 года. Грузооборот остался на уровне января прошлого года и составил 0,2 млн. т/км.

Кроме того, по информации облстата, всеми видами транспорта в январе т.г. в Кировоградской области перевезено 6,3 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 83,3 млн. пасс./км.