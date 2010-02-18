ВР обеспечит автомобилями инвалидов войны

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (относительно первоочередного бесплатного обеспечения автомобилями инвалидов войны).

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 351 народный депутат из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщила на заседании парламента министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, которая представляла правительственный законопроект, им предлагается законодательно закрепить первоочередность при обеспечении автомобилями лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, и распространить эту льготу на инвалидов войны из числа лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях во время ВОВ и войны с Японией.

Она сообщила, что на сегодня в Украине всего в автомобилях нуждаются более 92 тыс. инвалидов.

По ее словам, на учете для внеочередного обеспечения автомобилями находится 27,6 тыс. инвалидов, из них около 15 тыс. человек - которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в ВОВ и в войне с Японией.

Парламент принял решение, чтобы этот законопроект был вынесен на следующей пленарной неделе для принятия во втором чтении.

После этого сегодняшнее вечернее заседание Верховной Рады было закрыто.