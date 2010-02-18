Служащий ОЖД присвоил две ведомственные квартиры

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью привлекли к уголовной ответственности служащего администрации Одесской железной дороги, подозреваемого в мошенническом завладении двумя ведомственными квартирами.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления МВД Украины на Одесской железной дороге, «вследствие незаконной приватизации этих квартир государству причинен ущерб в объеме 234 тыс. грн.».

Следственный отдел управления транспортной милиции ОЖД возбудил уголовное дело согласно ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).