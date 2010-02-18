МЧС объявило штормовое предупреждение в Закарпатье

Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области объявило штормовое предупреждение из-за сильных осадков, повышения воды в реках и ледохода.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника ГУ МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По его словам, в ближайшие дни по Закарпатской области ожидаются сильные дожди, в горах местами с мокрым снегом.

Из-за сильных осадков, которые также приведут к таянию снегов, уже на протяжении 19-21 февраля на реках области ожидается повышение уровней воды на метр-полтора на отдельных реках, в нижних течениях рек Боржава, Латорица, Стара спасатели ожидают повышения уровней воды до 2,5 м над нулевым уровнем.

Ухудшит ситуацию, по словам Ф.ФИЛИПА, и то, что в ближайшие дни прогнозируется разрушение ледяного покрова, ледоход. «Из-за этого на отдельных участках рек и возле мостовых переходов возможно образование заторов льда с быстротекущим повышением уровней воды на 0,5-1,0 м.