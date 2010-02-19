В Винницкой области перевозки пассажиров сократились

В январе 2010 года объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области сократился на 2,4%, или 0,467 млн. человек, по сравнению с январем 2009 годом - до 19 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в январе 2010 года пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, увеличились на 0,7% по сравнению с январем 2009 годом - до 2,507 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом в январе 2010 года, сократились на 7,8% - до 8,028 млн. пассажиров.

В январе 2010 году электротранспортом в областном центре перевезено 8,4 млн. человек. Троллейбусным транспортом перевезено всего 4,560 млн. человек, а трамвайным – 3,886 млн. Общее количество перевезенных пассажиров электротранспортом по сравнению с январем 2009 г. увеличилось на 2,4%.