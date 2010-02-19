На Тернопольщине объемы пассажироперевозок уменьшились

В Тернопольской области в январе т.г. объемы пассажироперевозок уменьшились на 7%, по сравнению с аналогичным показателем 2009 г., - до 8 млн. человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, железнодорожным транспортом, в частности, перевезено 0,4 млн. пассажиров, что на 2,8% больше, чем в январе 2009-го года. Услугами автомобильного транспорта в январе воспользовались 6,2 млн. пассажиров, что на 9% меньше, сравнительно с январем 2009-го года. При этом, объемы перевозок пассажиров автотранспортом физических лиц уменьшились на 8,4% - до 4,5 млн. человек.

Объем перевозок пассажиров троллейбусами уменьшился на 0,3% - до 1,4 млн. человек. Количество платных пассажиров в троллейбусах составило 0,6 млн. (на 8,1% меньше, сравнительно с январем 2009-го года).

Пассажирооборот в январе в области уменьшился на 3,9% - до 147,9 млн. пасс./км. На железной дороге – уменьшился на 7,1% - до 68 млн. пас. км., на автотранспорте - на 12% - до 76,7 млн. пас. км.