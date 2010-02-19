В Украине осложнено движение по местным дорогам в 11 областях

По оперативным данным, по состоянию на 13.00 19 февраля осложнен проезд по автодорогам местного значения в Сумской, Черниговской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Львовской и Николаевской областях. Об этом УНИАН сообщило Министерство транспорта и связи.

Согласно сообщению, покрытие автодорог местного значения почти во всех областях заснеженное. Покрытие на автодорогах государственного значения в Кировоградской области местами заснежено, в Черниговской области – снежная каша, проезд обеспечен.

На зимнем содержании дорог работают 1412 механизмов и 2106 рабочих. Кроме того, дополнительно работают 8 единиц техники, привлеченных у других организаций.