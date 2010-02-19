«Укрзализныця» может включить горячие напитки в стоимость билета

«Укрзализныця» изучает возможность внедрения услуги по оплате горячих напитков одновременно при покупке проездного билета по желанию пассажира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Главного пассажирского управления “Укрзализныци” Иван КАРПЯК.

«Сейчас изучается мнение пассажиров относительно возможности внедрения услуги, по желанию пассажира, оформления проезда с возможностью оформления проездных документов также и с горячими напитками – имеется в виду чайная продукция», - сказал он.

По его словам, на данном этапе вопрос только обсуждается и изучается. В частности, специалисты ведомства проводят опрос и анкетирование пассажиров в поездах, на вокзалах. «Изучается этот вопрос, он будет отрабатываться и законодательно, и с соответствующими органами. Без отработки, изучения вопроса, согласования на всех уровнях внедрять услугу не будут», - сказал И.КАРПЯК, отметив, что поэтому о возможных сроках ввода пока речь не идет.

Как напомнил он, в 2008 г. ведомство ввело услугу по оплате постельного белья через кассы по желанию пассажиров, которая, несмотря на противников ее ввода, оказалась очень востребованной. «На сегодня услуга настолько прижилась и настолько удобна и для пассажиров, и для работников поездных бригад, что отошли от наличных расчетов. Вообще, мы отошли от жалоб на качество постельного белья в поездах», - сказал он.

По словам И.КАРПЯКА, ведомство также отрабатывает вопрос приема багажа от пассажиров на дому. В частности, это связано с тем, что багажные перевозки упали на 30-40%.

При этом он напомнил, что сегодня «Укрзализныця» в целом предоставляет свыше 100 разных видов услуг в поездах и на вокзалах, которые пользуются тем или иным спросом. «Результаты опросов показывают, что ввод еще каких-то услуг нецелесообразен. Вопрос сейчас стоит в совершенствовании системы, качества услуг, которые действительно на сегодня уже отработаны технологически и нормативно», - отметил замначальника Главного пассажирского управления “Укрзализныци”.