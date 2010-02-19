«Укрзализныця» намерена унифицировать цены на услуги, предоставляемые пассажирам на железнодорожном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Главного пассажирского управления “Укрзализныци” Иван КАРПЯК.

«В соответствии с постановлением Кабмина, цены на услуги устанавливаются поставщиком услуг, а у нас услуги предоставляют шесть железных дорог, то есть шесть железных дорог устанавливают цены», - сказал он.

И. КАРПЯК напомнил, что в соответствии с законодательством, постановлением Кабинета министров услуги, которые предоставляются при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом Украины, подпадают под свободные цены и не регулируются государством, кроме тарифов на перевозку пассажиров, устанавливающихся в соответствии с регламентом Кабмина.

«Поэтому «Укрзализныця» работает над унификацией цен на услуги, чтобы не было никаких недоразумений, потому что, конечно, возникают вопросы - почему, к примеру, в одном поезде чай стоит 1,50 грн., в другом - 2-2,50 грн.», - отметил он.

По данным И.КАРПЯКА, «Укрзализныця» предоставляет при перевозке пассажиров свыше 100 разных видов услуг в поездах и на вокзалах. В частности, услуги по оформлению и продаже билетов, услуги камер хранения, сервисных центров, багажных перевозок, носильщиков, экспресс-передач, комнат отдыха, комнат матери и ребенка, заказ вагонов-салонов, вагонов-автомобилевозов и многие другие.