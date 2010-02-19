«Укрзализныця» намерена унифицировать цены на услуги
Предоставляемые пассажирам
«Укрзализныця» намерена унифицировать цены на услуги, предоставляемые пассажирам на железнодорожном транспорте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника Главного пассажирского управления “Укрзализныци” Иван КАРПЯК.
«В соответствии с постановлением Кабмина, цены на услуги устанавливаются поставщиком услуг, а у нас услуги предоставляют шесть железных дорог, то есть шесть железных дорог устанавливают цены», - сказал он.
И. КАРПЯК напомнил, что в соответствии с законодательством, постановлением Кабинета министров услуги, которые предоставляются при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом Украины, подпадают под свободные цены и не регулируются государством, кроме тарифов на перевозку пассажиров, устанавливающихся в соответствии с регламентом Кабмина.
«Поэтому «Укрзализныця» работает над унификацией цен на услуги, чтобы не было никаких недоразумений, потому что, конечно, возникают вопросы - почему, к примеру, в одном поезде чай стоит 1,50 грн., в другом - 2-2,50 грн.», - отметил он.
По данным И.КАРПЯКА, «Укрзализныця» предоставляет при перевозке пассажиров свыше 100 разных видов услуг в поездах и на вокзалах. В частности, услуги по оформлению и продаже билетов, услуги камер хранения, сервисных центров, багажных перевозок, носильщиков, экспресс-передач, комнат отдыха, комнат матери и ребенка, заказ вагонов-салонов, вагонов-автомобилевозов и многие другие.