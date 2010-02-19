Минтранс может продлить действие скидок к ставкам

Министерство транспорта и связи Украины рассматривает возможность продления действия скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в морских портах Украины до конца этого года.

Как сообщает пресс-служба министерства, об этом шла речь во время заседания Тарифного совета Минтранса, который состоялся 18 февраля под председательством исполняющего обязанности министра Василия ШЕВЧЕНКО.

Согласно сообщению, введенные приказом Минтранса в сентябре 2009 г. №958 скидки к аккордным ставкам на транзит на протяжении нескольких месяцев уже успели продемонстрировать свою действенность. В ноябре 2009 года объемы грузов, на которые были предоставлены скидки, выросли на 25%. Однако, согласно приказу, действие скидок продлится лишь до апреля этого года, что в дальнейшем может негативно повлиять на достигнутый показатель.

Рост переработки грузов возможен лишь в случае продолжения действия скидок на аккордные ставки, отмечают в министерстве. По расчетам экспертов, ориентировочная грузопереработка транзитных грузов при условии прекращения действия скидок в 2010 году достигнет 29 млн. тонн, тогда как при продолжении действия скидок транзит может достичь 37 млн. тонн.

Напомним, приказ Минтранса «О Размерах скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины» вступил в силу 16 октября 2009 года. Скидки на транзит были введены в девяти морских торговых портах: Ильичевском, Керченском, Мариупольском, Ренийском, Усть-Дунайском, Херсонском, Одесском, Бердянском и в порту «Южный».

Как сообщал УНИАН, приказ о скидках к аккордным ставкам на транзит разработан с целью усовершенствования тарифно-ценовой политики в морской отрасли и создания благоприятных тарифных условий для сохранения и привлечения транзитных грузопотоков через территорию Украины. Принято решение относительно предоставления скидок к аккордным ставкам девяти морским торговым портам на переработку тех грузов, которые формируют транзитную грузовую базу украинских портов (например, железная руда, зерновые, уголь, черные металлы и тому подобное). Скидки установлены на уровне от 20 до 50%.