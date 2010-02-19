СК «Княжа» застраховала автопарк ОАО «Фармак»

УСК «Княжа» заключила договор обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) с ОАО «Фармак».

Об этом говорится в сообщении страхового брокера BritMark, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, полисы были оформлены на 153 автомобиля компании «Фармак».

Справка УНИАН. УСК «Княжа» создана в августе 1997 года как региональная компания с главным офисом в Ривне. В 2005 году главный офис компании был перенесен в Киев.

В 2005 году УСК «Княжа» вошла в состав Vienna Insurance Group («Венская страховая группа», которая на 25 августа 2009 года владела 99,98512% акций СК).

Vienna Insurance Group руководствуется мультибрендовой стратегией в работе с принадлежащими ей компаниями во всем мире. На украинском финансовом рынке Vienna Insurance Group представлена четырьмя страховыми компаниями: СК «Юпитер», СК «Княжа», СК «Глобус» и СК «Украинская страховая группа».

ОАО «Фармак» – крупна фармацевтическая компания-производитель, основанная в 1925 году.

BritMark – страховой брокер, работающий на рынке Украины для крупных корпоративных клиентов с 2004 года. Сегодня услугами компании пользуется более 120 клиентов.