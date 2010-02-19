В Тернопольской обл. грузоперевозки сократились

В Тернопольской области объемы грузоперевозок в январе 2010 года сократились на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 113 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, из общего объема грузоперевозок 38,3 тыс. тонн перевезено железнодорожным транспортом, что соответствует аналогичному показателю за январь 2009 года. В частности, перевозка нефти и нефтепродуктов возросла в 6 раз, лесных грузов – на 15,9%, утиля черных металлов – на 14,3%. Вместе с тем, уменьшилась отправка строительных материалов – на 81,8%, зерна и продуктов помола – на 20,2%. Среднесуточная выгрузка вагонов снизилась на 11,1% и составила 24 единицы.

Автомобильным транспортом области в январе т.г. было перевезено 74,8 тыс. тонн грузов, что на 20,5% меньше, чем в январе 2009 года.

Грузооборот в области в январе 2010 года увеличился на 7,3% – до 60,4 млн. т/км. В частности, на железной дороге он увеличился на 38,5% и составил 25,2 млн. т/км., у автотранспортных перевозчиков – уменьшился на 7,6% до 35,2 млн. т/км.