«АвтоКрАЗ» поставит в РФ 30 авто

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) отгрузила российскому потребителю 20 автомобилей КрАЗ-63221 и до конца месяца отгрузит еще 10 таких автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно сообщению, автомобили КрАЗ-63221 колесной формулы 6х6 оснащены двигателем ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью 330 л.с., с двускатной ошиновкой задних колес.

Шасси КрАЗ-63221 будут использованы заказчиком для установки нефтегазового оборудования.

«Российские производители специальных надстроек традиционно отдают предпочтение шасси КрАЗ, прежде всего благодаря прочности его конструкции, которая позволяет выдерживать запредельные нагрузки. Спецтехника на шасси КрАЗ является наиболее приспособленной для работы в условиях бездорожья и традиционно пользуется спросом у добывающих предприятий РФ», – сказано в сообщении холдинга.

Также в пресс-службе холдинга сообщили, что с учетом наметившихся положительных тенденций в экономике Российской Федерации "АвтоКрАЗ" планирует увеличить более чем в полтора раза объемы поставок автомобилей в Россию.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

Компанию контролирует группа банка "Финансы и Кредит" Константина и Олега ЖЕВАГО.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, – до 3634 автомобиля.

«АвтоКрАЗ» в 2008 году получил чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% меньше, чем в 2007 году.