"Метинвест" экспортировал почти 900 тыс. тонн ЖРС

В январе предприятия горнорудного дивизиона Группы "Метинвест" экспортировали морским путем 894 тыс. тонн железорудного концентрата. Об этом сообщается в пресс-релизе "Метинвеста", переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, значительная часть экспортируемого сырья была отправлена судами класса Capesize.

По данным Группы, для поставок железорудного сырья в январе использовались сухогрузы класса Panamax и Capesize.

В феврале "Метинвест" планирует отправить в Китай четыре судна класса Capesize: Diamond Warrior, дедвейт 197 тыс. тонн; судно Furong, дедвейт 174 тыс. тонн; судно Matrix, дедвейт 136 тыс. тонн; судно Mykonos, дедвейт 194 тыс. тонн.

Ранее предприятия Группы "Метинвест" отгружали на экспорт в Китай около 600 тыс. тонн концентрата в месяц.

«Поставки железорудного сырья морем в таких объемах - абсолютный рекорд для Украины», - приводятся в пресс-релизе слова почетного директора горнорудного дивизиона "Метинвеста" Александра ВИЛКУЛА.

Справка УНИАН. "Метинвест" - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах. ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы "Метинвест".