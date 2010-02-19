«Киевавтодор» предупреждает водителей об интенсивной уборке снега

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей сегодня с 20.00 и в выходные дни не парковаться в центре столицы и воздержаться от поездок по городу в связи с интенсивной уборкой снега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», в эти выходные, когда на дорогах столицы меньше автотранспорта, круглосуточно будут проводиться работы по очистке улиц и вывозу снега с автодорог. Для ликвидации снежных завалов будет привлекаться тяжелая специальная дорожная техника: автогрейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы.

Особое внимание будет уделяться центральной части Киева, учитывая ее большую загрузку в рабочие дни. Также интенсивно будет убираться снег с остановок общественного транспорта, подходов к подземным пешеходным переходам и тротуарам.

ГАИ города будет способствовать организации дорожного движения и бесперебойной работе работников корпорации.

Корпорация «Киевавтодор» просит водителей не парковаться в центре города и по возможности воздержаться от поездок по столице без неотложной необходимости, чтобы минимизировать препятствия дорожным службам во время интенсивной уборки улично-дорожной сети от снега.