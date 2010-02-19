«Укрзализныця» планирует приобрести 13 электровозов

«Укрзализныця» в 2010 году планирует приобрести 5 пассажирских и 8 грузовых электровозов, а также 4 маневренных тепловоза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», закупки будут осуществляться за счет привлеченных средств или через механизм финансового лизинга.

Согласно сообщению, обновление локомотивного парка железных дорог Украины происходит не только за счет закупки новых образцов электровозов и тепловозов, но и за счет модернизации существующей техники, выполнения работ по продлению срока ее эксплуатации. Так, на протяжении года планируется осуществить капитальный ремонт 111 электровозов, 103 тепловозов, 11 секций электропоездов, 25 вагонов дизель-поездов. В целом запланировано осуществить текущий ремонт 7762 электровозов, 2354 тепловозов, 180 – секций электропоездов и 832 вагонов дизель-поездов.

Капитальные ремонты, в том числе по продлению срока службы локомотивов, выполняются в условиях локомотиворемонтных заводов, которые находятся в едином производственно-техническом комплексе «Укрзализныци». Текущие ремонты и техническое обслуживание осуществляются на железных дорогах Украины в условиях локомотивных депо.