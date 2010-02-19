Эксперт: «АвтоКрАЗ» может получить 10 млн. грн. чистого дохода

Контракт с Российской Федерацией должен принести компании «АвтоКрАЗ» более 10 млн. грн. чистого дохода в 2010 году.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Игорь БИЛЫК.

По его прогнозам, увеличение спроса на грузовики в России в 2010 году - в частности, для лесозаготовки и нефтегазовой отрасли - должно способствовать росту производства холдинга в этом году.

Аналитик отметил, что «АвтоКрАЗ» продает в Украине менее 40% своей продукции. В то же время Россия является наиболее значимым регионом экспорта «АвтоКрАЗа», подчеркнул И.БИЛЫК. Ее вес в общем экспорте компании составляет 45%-50%, сообщил аналитик.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) отгрузила российскому потребителю 20 автомобилей КрАЗ-63221 и до конца текущего месяца отгрузит еще 10 таких автомобилей.

В пресс-службе холдинга сообщили, что с учетом наметившихся положительных тенденций в экономике Российской Федерации "АвтоКрАЗ" планирует увеличить более чем в полтора раза объемы поставок автомобилей в Россию.