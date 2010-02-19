ОАЭ запретили использование в стране самолетов Ан-12

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о полном запрете полетов в воздушном пространстве страны самолетов украинского конструкторского бюро "Антонов" - Ан-12 с марта 2010 года.

Как сообщает РИА «Новости», об этом говорится в распоряжении генерального директора Главного управления гражданской авиации страны (GCAA) Мухаммеда ас-СУВЕЙДИ, распространенном в пятницу.

"Решение принято в интересах обеспечения безопасности населения и воздушного пространства ОАЭ", - сказано в документе. Решению предшествовала работа специальной технической комиссии при участии специалистов GCAA и представителей международных авиационных организаций по определению летной пригодности Ан-12. "Комиссия провела технический аудит в украинском конструкторском бюро "Антонов", кроме того, комиссия оценила систему гражданской авиации на Украине. Проверка показала, что данный самолет не отвечает международным стандартам безопасности", - говорится в пресс-релизе GCAA.

В 2008 году произошло несколько инцидентов с самолетами Ан, в том числе три - без серьезных последствий в международном аэропорту Шарджи (эмират Шарджа, ОАЭ) и крушение Ан-12 в Ираке. Согласно сообщению, они и стали причиной проверки.