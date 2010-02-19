ДЖД с 30 марта предложит «женские» и «мужские» купе

Донецкая железная дорога в качестве эксперимента намерена предложить право выбора своим пассажирам ездить в отдельных «женских» или «мужских» купе.

Как сообщила УНИАН пресс-служба предприятия, данный эксперимент ДЖД готова внедрить уже с 30 марта 2010 г.

Стоимость таких билетов ничем не отличается от стоимости обычных, подчеркнули в пресс-службе. С сегодняшнего дня уже открыта предварительная продажа проездных документов. Оформление таких билетов осуществляют все кассы Донецкой железной дороги. О своем желании нужно предупредить кассира при покупке билетов. Воспользоваться возможностью приобретения билетов в отдельные для мужчин и для женщин купе пассажиры могут на поезда №88 Луганск-Киев (купейный вагон №4), №83 Мариуполь-Киев(вагон №11), №120 Донецк-Киев (вагон №6). Эти купейные вагоны не будут отличаться от других, разве что тем, что в них будут находиться пассажиры только одного пола, объяснили в пресс-службе.

На проездных документах будут указаны буквы «М» и «Ж», что будет свидетельствовать о мужском или женском месте. Будет купе женским или мужским, определят по первому проданному билету, т.е. при реализации первого места для женщины купе будет определяться как «женское» и наоборот.

Если этот эксперимент будет иметь популярность среди пассажиров, то количество вагонов и направлений следования поездов будет увеличено, заключили в пресс-службе.