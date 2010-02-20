В аэропорту Донецка задерживается прием рейсов
11:50, 20 февраля 2010Транспорт/Связь
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В связи с сильным туманом
В аэропорту Донецка задерживается прием рейсов в связи с сильным туманом.
Как сообщили УНИАН в справочной службе аэропорта, в данное время задерживается прибытие двух рейсов – из Еревана и Киева (Борисполь). По расписанию самолеты должны были прибыть в 10.10 и 10.50 утра соответственно.
«Самолеты пока не вылетели из Еревана и Киева в связи с сильным туманом в Донецке», - сказали в справочной.
Одновременно в справочной отметили, что аэропорт Донецка работает по отправлению рейсов. Так, в 6.15 утра убыл рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), а в 7.16 – в Киев (Борисполь).
Всего, согласно расписания, в течение дня 20 февраля аэропорт Донецка должен принять 9 и отправить 8 рейсов.
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