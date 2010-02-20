Суд запретил ГАИ использовать «Визир»
Прибор измерения скорости
Суд запретил Государственной автомобильной инспекции использовать прибор измерения скорости «Визир».
Как сообщает сайт газеты украинских юристов «Юридическая Практика», сегодня Окружной административный суд Киева удовлетворил административный иск адвоката и представителя Совета автомобилистов Украины Татьяны ЧУРИКОВОЙ и представителя того же Совета Алексея АНДРОНИКОВА к МВД Украины и Государственному департаменту ГАИ МВД Украины относительно запрета использования на Украине измерителей скорости «ВИЗИР».
Постановлением суда были признаны неправомерными действия МВД Украины и Госдепартамента ГАИ МВД Украины по использованию радиолокационного видеозаписывающего измерителя скорости «ВИЗИР» с целью выявления и фиксации нарушений Правил дорожного движения.
Также своим постановлением суд запретил МВД Украины и Госдепартаменту ГАИ МВД Украины, а также их должностным и служебным лицам использовать измеритель скорости «ВИЗИР» до принятия нормативно-правового акта, которым милиции будет предоставлено право использовать такой измеритель скорости для выявления и фиксации нарушений ПДД.
Как сообщал УНИАН, 9 февраля в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины заявили, что Департамент ГАИ не отказывается от использования приборов «Визир», но вместе с тем планирует ввести в действие стационарную систему видеонаблюдения.