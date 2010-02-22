Харьковский аэропорт все еще не принимает самолеты

Вчера состоянием на 19.00 Харьковский международный аэропорт из-за густого тумана не принял ни одного пассажирского самолета.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам представителя аэропорта, на протяжении дня удалось осуществить лишь 2 частных рейса в Дубаи и Вену.

Погода не позволила принять пассажирские рейсы, в частности, с Киева, Москвы, Вены.

В то же время прогнозируется, что туман немного спадет, и проводится подготовка до принятия вечером самолета из Москвы, который доставит пассажиров двух рейсов.

Только что удалось отправить рейс на Шарм-ель-Шейх (Египет). Сейчас готовится самолет на Киев.