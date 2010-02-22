Движение "Евростаров" раньше марта не воссстановят

Движение экспрессов "Евростар" между Лондоном и Брюсселем, нарушенное в минувший понедельник в результате железнодорожной катастрофы в Бельгии, будет полностью восстановлено не ранее 2 марта. Об этом со ссылкой на заявление компании-оператора линии сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее сообщалось, что поезда "Евростар" вернутся к обычному графику в понедельник, 22 февраля, однако железнодорожное сообщение в регионе, где произошла авария, по-прежнему не нормализовано. На месте происшествия находятся спасательные службы и следователи, и, как ожидается, они продолжат работать там еще несколько дней. Вследствие этого с понедельника составы "Евростар" между британской и бельгийской столицами будут выполнять три рейса в обе стороны в день, двигаясь по объездному пути. Продолжительность поездки при этом возрастает на 50 минут, отметили в компании. Число поездов, следующих по прямому маршруту, несколько увеличится в будущую пятницу, но восстановление движения по обычной трассе в полном объеме ожидается не ранее 2 марта.

Как сообщал УНИАН, вследствие столкновения двух поездов в понедельник, 15 февраля, 19 человек погибли, свыше 160 получили ранение. По одной из версий, поезда столкнулись из-за того, что один из поездов проехал на “красный свет”.