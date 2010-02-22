Франкфуртский аэропорт работает нормально несмотря на отмену около 800 рейсов авиакомпанией Lufthansa из-за забастовки пилотов. сообщает ВВС.

Пассажиры могут получить от компании полную стоимость билетов или выбрать "альтернативные варианты для путешествия" - на самолетах авиакомпаний-партнеров и поездах.

Крупную акцию протеста проводит профсоюз пилотов "Кокпит", выступающий за расширение гарантий трудоустройства своих членов и распространения положений немецкого трудового законодательства на иностранных пилотов, работающих в компании.

В Lufthansa ущерб от забастовки оценили в 100 млн евро.