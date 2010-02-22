Франкфуртский аэропорт работает нормально
11:16, 22 февраля 2010Транспорт/Связь
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Несмотря на отмену 800 рейсов Lufthansa
Франкфуртский аэропорт работает нормально несмотря на отмену около 800 рейсов авиакомпанией Lufthansa из-за забастовки пилотов. сообщает ВВС.
Пассажиры могут получить от компании полную стоимость билетов или выбрать "альтернативные варианты для путешествия" - на самолетах авиакомпаний-партнеров и поездах.
Крупную акцию протеста проводит профсоюз пилотов "Кокпит", выступающий за расширение гарантий трудоустройства своих членов и распространения положений немецкого трудового законодательства на иностранных пилотов, работающих в компании.
В Lufthansa ущерб от забастовки оценили в 100 млн евро.
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