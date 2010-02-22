Пилоты Lufthansa начали четырехдневную забастовку

В ночь с воскресенья на понедельник пилоты германской авиакомпании Lufthansa объявили четырехдневную забастовку. сообщает ВВС.

Забастовка началась в воскресенье в полночь по местному времени и продлится до полночи четверга.

Lufthansa отменила около трех тысяч рейсов и предупредила пассажиров о задержках и возможном изменении маршрутов.

Забастовка затронет не только саму компанию Lufthansa, но и принадлежащую ей бюджетную авиакомпанию German Wings.

Согласно германскому профсоюзу пилотов, требования его членов касаются не только зарплаты, но и предоставления гарантий относительно сохранения рабочих мест.

По словам профсоюзных лидеров, Lufthansa планирует отдать все больше рейсов иностранным субподрядчикам, которые используют более дешевую рабочую силу.

Перед началом забастовки руководство Lufthansa объявило о готовности гарантировать рабочие места пилотам до 2012 года, однако они посчитали это предложение недостаточным.

Lufthansa обслуживает около 1800 рейсов в день, 160 из которых – перелеты на дальние расстояния.

По предварительным подсчетам, нынешняя забастовка обойдется авиакомпании в 25 млн евро в день.

Германский министр по делам транспорта предупредил о том, что забастовка пилотов повредит как имиджу Lufthansa, так и экономике страны в целом.