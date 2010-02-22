В Бельгии опять едва столкнулись поезда

Нового лобового столкновения пассажирских поездов удалось избежать в Бельгии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Le Soir.

Согласно информации издания, железнодорожная катастрофа едва не произошла в пятницу в районе населенного пункта Пьетон, где из-за ремонта путей движение поездов на участке работ осуществлялось по одной колее. В результате ошибочно выданного разрешения на проезд два состава начали встречное движение. Аварии удалось избежать лишь благодаря тому, что один из поездов был вовремя отключен от электропитания, пишет газета. По ее информации, компания-оператор железнодорожной сети Infrabel начала внутреннее расследование для установления причин инцидента.

В результате лобового столкновения двух пассажирских поездов в минувший понедельник под Брюсселем погибли 19 человек, свыше 60 получили ранения. Согласно предварительной версии, причиной крупнейшей в истории железных дорог Бельгии катастрофы стал проезд машиниста на красный свет светофора