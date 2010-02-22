В Укртелекоме смена руководства

Исполняющим обязанности председателя правления ОАО "Укртелеком" назначен первый заместитель генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олег КОПЕЙКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции глава Государственной администрации связи Николай ГОНЧАР.

По его словам, соответствующее решение принял Набсовет «Укртелекома» 10 февраля. Н.ГОНЧАР также сообщил, что контракт с прежним главой правления «Укртелекома» Георгием ДЗЕКОНОМ закончился 20 февраля.

Как добавил Н.ГОНЧАР, расследования КРУ показало, что «деятельность руководства «Укртелекома» ведет к банкротству предприятия и сопровождается нарушениями законодательства». В частности, в течение последних 5 лет, по словам Н.ГОНЧАРА, «Укртелеком» доводился до банкротства. «Предприятие превратилось в убыточное, утратило позиции на всех рынках, мобильный проект и другие провален», - отметил он. К примеру, закрывались или не развивались перспективные программы, в которые вкладывались значительные средства. Кроме того, руководство предприятия набрало много кредитов, при этом под залог предоставлялось высоколиквидное имущество, стоимость которого выше кредита. При этом решения о закрытии проектов или кредитах правление принимало без согласования с Набсоветом, отметил он.

По данным Н.ГОНЧАРА, финансовые обязательства «Укртелекома» достигли его уставного фонда. «Если уставный фонд общества 4,6 млрд. грн. то, извините, эти обязательства 4,7 млрд. грн. Вы понимаете, что это такое, это действительно угрожает реальным банкротством Обществу», - сказал он.

О.КОПЕЙКА будет представлен трудовому коллективу "Укртелекома" сегодня.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и тому подобное.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.