В 8-ми областях Украины осложнен проезд
12:59, 22 февраля 2010Транспорт/Связь
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...по местным дорогам
По состоянию на утро 22 февраля, усложнен проезд на автодорогах местного значения в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, в других областях проезд обеспечен.
Проезд автомобильного транспорта на дорогах государственного значения, включая горные перевалы, обеспечен.
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