Харьковский аэропорт возобновил работу

Харьковский международный аэропорт, работу которого несколько дней подряд осложнял густой туман, сегодня работает в привычном режиме.

Как сообщил УНИАН сотрудник аэропорта, сегодня утром в Харьков прибыли самолеты, в частности, из Киева и Москвы, которые из-за плохой погоды в воскресенье не смогли выполнить рейсы.

Сегодня погода позволяет работать, работа идет по графику. Два самолета своевременно отбыли в Киев и Москву, формируются рейсы в Вену и Ереван, сообщил собеседник агентства.