За январь Крым увеличил объем грузоперевозок на 8%

В январе 2010 г. объем перевозок грузовым транспортным комплексом Автономной Республики Крым составил 775 тыс. т грузов, что на 8% больше, чем в январе 2009 г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, рост объемов прослеживается по всем видам транспорта, кроме автомобильного и водного. Ведущим в транспортной работе Крыма по-прежнему остается железнодорожный транспорт, который выполняет половину грузоперевозок и 90% транспортной работы. За январь 2010 г. этим видом транспорта отправлено 0,4 млн. т грузов. Основной объем отправлений грузов железной дорогой - 39% - приходится на флюсы.

По сравнению с предыдущим годом в январе 2010 г. объем грузоперевозок автомобильным транспортом на коммерческой основе сократился на 8%, заказчикам доставлено 131 тыс. т грузов. Услуги по перевозке грузов предоставляются как предприятиями, так и предпринимателями - физическими лицами. На долю последних приходится более четверти объема коммерческих автомобильных грузоперевозок. По состоянию на конец января 2010 г. услуги по перевозке грузов на индивидуальных грузовых автомобилях, в соответствии с полученной лицензией, оказывали более 800 частных транспортных операторов.

Как сообщал УНИАН, за январь 2010 года водный транспорт Крыма снизил объемы перевозки грузов на 41,0%, заказчикам доставлено 34,0 тыс. тонн грузов, из которых 65,9% приходится на внутреннее сообщение. За 2009 г. транспортным комплексом АРК перевезено 10 млн. т грузов и выполнено 6297 млн. ткм транспортной работы, по сравнению с 2008 г. объем грузоперевозок сократился на 25%, грузооборота - на 19%.