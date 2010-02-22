МАУ пополнила флот третьим "Боингом-737-800"

Утром 20 февраля в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет «Боинг 737-800 Next Generation», прибывший в Киев со стапелей завода концерна «Боинг» в Сиэтле.

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», он стал третьим самолетом данного типа, пополнившим парк в течение последних семи месяцев.

Самолет прошел официальную процедуру регистрации в Украине и получил регистрационный номер UR-PSC.

В рамках программы обновления и расширения флота авиакомпании МАУ в апреле 2010 года в Украину прибудет еще один новый авиалайнер «Боинг 737-800». Таким образом, в начале летней навигации 2010 года количество самолетов этой модификации в парке МАУ достигнет 4-х бортов.

Все новые самолеты «Боинг 737-800 Next Generation», входящие во флот МАУ, имеют пассажирскую емкость в 186 кресел и два класса компоновки салона – экономический и бизнес.

Согласно расчетам специалистов МАУ, экономия топлива на самолете «Боинг 737-800» в расчете на пассажирское кресло составляет 14% по сравнению с «Боингом 737-400», 25% – с «Боингом 737-300» и 34% по сравнению с расходом топлива на самолетах «Боинг 737-500».

Кроме того, самолеты этого типа оснащены специальными законцовками крыла - винглетами, обеспечивающими улучшение аэродинамических качеств воздушных суден путем снижения уровня аэродинамического сопротивления. Это, в свою очередь, позволяет экономить горючее и сокращать выбросы в атмосферу диоксида углерода.

«Теперь парк МАУ на четверть состоит из новых суперсовременных самолетов. Это, безусловно, будет способствовать реализации долгосрочных стратегических планов нашей авиакомпании. Намеченное на этот год открытие целого ряда новых маршрутов в Алматы, Дели, Пулу, Дубровник, Сплит станет возможным, в том числе, благодаря наличию в парке авиакомпании самолетов «Боинг 737-800», – отметил вице-президент по маркетингу и продажам МАУ Сергей ФОМЕНКО.

Напомним, авиакомпания МАУ осуществляет эксплуатацию "Боингов", начиная с момента своего создания в 1992 году. Сегодня парк авиакомпании составляет 19 авиалайнеров, включая новое воздушное судно.

МАУ также имеет единственную в Украине собственную базу технического обслуживания и инженерного обеспечения авиационной техники "Боинг", которая позволяет авиакомпании обслуживать не только собственные самолеты, но и предоставлять услуги другим авиаперевозчикам.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – лидер рынка международных авиаперевозок Украины.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Кувейт, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9%, и другие – 6%.