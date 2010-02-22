ДЖД назначила дополнительный поезд "Луганск-Киев"

Донецкая железная дорога назначила один дополнительный поезд в связи с увеличением пассажиропотока в канун Международного женского дня 8 марта.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, он будет курсировать на традиционно популярном в праздничные дни столичном направлении Киев-Луганск.

Поезд №524/528 отправится из Луганска 4, 8 марта в 18.19, прибудет в столицу на следующий после этих дат день в 12.09, отправление из Киева 5, 9 марта в 23.59, прибытие в Луганск в 16.47 следующего дня.

Напомним, «Укрзализныця» уже работает над обеспечением пассажирских перевозок во время празднования 8 Марта и по состоянию на 19 февраля назначила 9 дополнительных поездов.