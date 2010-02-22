Минтранс не принимал решения о смене руководства Укртелекома

Министерство транспорта и связи изучает информацию, обнародованную в СМИ, относительно освобождения Наблюдательным советом ОАО «Укртелеком» на своем внеочередном заседании, которое состоялось 10 февраля, председателя правления компании Георгия ДЗЕКОНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 17 июля 2009 года №828-р, Министерство транспорта и связи Украины является органом, уполномоченным управлять корпоративными правами государства относительно ОАО «Укртелеком». «В связи с этим информируем, что никакого указания относительно принятия любых кадровых решений в руководстве ОАО «Укртелеком» Министерством транспорта и связи Украины не предоставлялось», - отмечается в сообщении.

В Минтранс также не поступало ни одного документа от Государственной администрации связи Украины с предложением относительно освобождения председателя правления ОАО «Укртелеком» Г.ДЗЕКОНА, сообщили в министерстве.

В.ШЕВЧЕНКО поручил соответствующим службам срочно и детально разобраться в ситуации относительно информации, обнародованной в СМИ, об освобождении руководителя ОАО «Укртелеком».

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции глава Государственной администрации связи Николай ГОНЧАР сообщил, что и.о. председателя правления ОАО "Укртелеком" назначен первый заместитель генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олег КОПЕЙКА вместо Г.ДЗЕКОНА. Он назначен решением Набсовета компании 10 февраля 2010 г. По его словам, контракт с прежним главой правления «Укртелекома» Г.ДЗЕКОНОМ закончился 20 февраля 2010 г.

Глава правления будет выбираться на конкурсной основе на собрании акционеров, как прогнозируют в Госсвязи, для подготовик собрания акционеров необходимо около 3 месяцев.