В Полтавской обл. перевозка пассажиров сократилась

В Полтавской области объемы перевозки пассажиров в январе т.г. сократились на 21,7%, по сравнению с январем 2009 г., – до 10,1 млн. пассажиров

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирская транспортная работа выполнена в объеме 241,9 млн. пасс./км, что на 14,5% меньше, чем в январе 2009 года.

Железнодорожным транспортом за январь 2010 года отправлено 1,2 млн. пассажиров, что на 1,2% больше, чем за январь 2009 год.

Услугами пассажирского автомобильного транспорта (с учетам пассажирских перевозок, выполненных физическими лицами - предпринимателями) воспользовались 6,4 млн. пассажиров, что на 25,0% меньше, чем за январь 2009 года. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц - предпринимателей уменьшились на 25,5%.

Городским электротранспортом (троллейбусом) за январь 2010 года перевезено 2,5 млн. пассажиров, что на 21,6% меньше, чем за январь 2009 года.