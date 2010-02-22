В Крыму объем пассажирских перевозок сократился

За январь 2010 г. пассажирским транспортом Автономной Республики Крым воспользовались более 17 млн. пассажиров, что на 6% меньше, чем за январь 2009 г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, автомобильный транспорт перевозит две трети общего количества пассажиров. За первый месяц 2010 г. автобусами перевезено 11 млн. человек. Наибольшие объемы перевозок обеспечивают перевозчики городов Симферополя и Керчи, удельный вес которых в общем объеме автомобильных пассажирских перевозок составляет 79%. В этом секторе транспортных услуг большую часть перевозок - 72% - выполняют частные транспортные операторы. На конец января 2010 г. услуги по перевозке пассажиров на маршрутах во внутригородском, пригородном и междугороднем сообщениях оказывало 0,3 тыс. предпринимателей, в собственности которых находится почти 1 тыс. единиц подвижного состава.

Четверть всего объема пассажироперевозок в Крыму выполняется электротранспортом. За январь 2010 г. этим видом транспорта перевезено более 4 млн. пассажиров.

Основные перевозки (96%) выполняются во внутригородском сообщении: троллейбусное движение организовано в городах Симферополь, Алушта, Ялта, Керчь, трамвайное - в г. Евпатория. Почти 72% общего количества перевезенных электротранспортом пассажиров пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте.

На 3% по сравнению с январем 2009 г. уменьшилось количество пассажиров, воспользовавшихся услугами железнодорожного транспорта автономии (в январе 2009 г. - 1,4 млн. пассажиров).