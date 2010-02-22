Кабмин предлагает штрафовать за неуважительное поведение

Кабинет министров предлагает ввести штрафы (от 5 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан) за непредоставление в салонах автобусов, маршрутных такси, троллейбусов или трамваев мест для сидения лицам преклонного возраста, пассажирам с детьми до 10 лет, беременным женщинам и инвалидам.

Об этом говорится в законопроекте №6081 от 17 февраля т.г. “Об антикризисных мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства”, размещенном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, правительство предлагает ввести ряд штрафов за нарушение правил пользования средствами автомобильного транспорта и электротранспорта.

В частности, пребывание в салоне автобусов, маршрутных такси, троллейбусов или трамваев с мороженным, в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, курение, прослушивание громкой музыки, нарушение требований безопасности влечет за собой наложение штрафа от 5 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом повреждение внутреннего оборудования и стекол автобусов, маршрутных такси, троллейбусов или трамваев влечет за собой наложение штрафа от 5 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, выбрасывание мусора из окон и дверей маршрутных транспортных средств – от 0,5 до 1 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В то же время, за пользование аварийным оборудованием без необходимости, приведение в действие системы экстренного торможения и открытия дверей, сигнализации экстренной остановки, а также за открывание дверей во время движения предлагается налагать штраф в размере от 5 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За нарушение законодательства, порядка, правил, стандартов, нормативов в сфере городского электротранспорта предлагается налагать штрафы на должностных лиц от 20 от 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.