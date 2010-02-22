Радиозавод «Орион» сократил убыток

ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" (Тернополь) в 2009 году сократило чистый убыток на 46,5%, по сравнению с 2008 годом, – до 2,580 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году радиозавод "Орион" увеличил чистый доход на 58,8% по сравнению с 2008 годом, – до 42,078 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 56,3% – до 46,967 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" (Тернополь) специализируется на производстве систем УКВ-радиосвязи в диапазонах 146-174 и 30-75,999 МГц, в частности, стационарных и мобильных радиостанций; комплексов средств радиосвязи спецназначения для организации УКВ-связи с подвижными бронированными объектами: Т-55, Т-72, Т-74, Т-80, Т-84, БМП, БТР и др.

96,186% акций ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.