Киевский мотоциклетный завод увеличил убыток

ОАО «Киевский мотоциклетный завод» 2009 году увеличило чистый убыток в 6,8 раза, по сравнению с 2008 годом, - до 8,582 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году Киевский мотоциклетный завод сократил чистый доход на 23,2%, по сравнению с 2008 годом, до 6,324 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 25,2% – до 7,328 млн. грн.

Справка УНИАН. Киевский мотоциклетный завод был создан на базе бронетанкового ремзавода E8 в 1945 году. На предприятии было внедрено 22 модели мотоциклов разных мощностей. В 1994 году государственное предприятие «Киевский мотоциклетный завод» преобразовано в ОАО.

100% акций предприятия принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.

2008 год Киевский мотоциклетный завод завершил с чистым убытком 1,261 млн. грн., тогда как за 2007 год чистая прибыль завода составила 1,127 млн. грн.