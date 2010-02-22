Минтранс расследует изменение руководства «Укртелекома»

Министерство транспорта и связи Украины в ближайшие дни проведет служебное расследовании ситуации, связанной с освобождением от должности Наблюдательным советом ОАО «Укртелеком» на внеочередном заседании 10 февраля т.г., председателя правления компании Георгия ДЗЕКОНА.

Об этом в комментарии УНИАН заявил и.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО.

Он отметил, что Минтранс, как орган управления «Укртелекома», должен быть проинформирован о планах проведения заседания Набсовета и о повестке дня, однако, никакой информации о том, что на заседании 10 февраля планируется рассмотреть кадровый вопрос, в Минтранс не поступало.

«Председатель Набсовета Николай ГОНЧАР должен информировать нас о необходимости проведения заседания с предложенным порядком дня. Мы прорабатываем вопросы повестки и готовим документы, которые называются «поручением на голосование». В Минтранс не поступало обращение председателя Набсовета и соответственно нами не прорабатывались никакие вопросы повестки, в том числе,и об отстранении от должности ДЗЕКОНА... У нас не было ни одного документа, мы не давали ни одного поручения,которые бы давали основания это делать», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

Он также сообщил, что в Минтрансе были удивлены заявлением Н.ГОНЧАРА и создали комиссию, которая проведет внутреннее расследование инцидента. «Чтоб не обидеть своего коллегу ГОНЧАРА негативной информацией, мы назначили расследование и он в процессе расследования сегодня-завтра должен будет предоставить нам информацию, чтоб мы сделали правовой вывод по поводу его действий… Посмотрим, какие там (На заседании Набсовета 10 февраля - УНИАН) вопросы поднимались, если они поднимались», - отметил В.ШЕВЧЕНКО.

И.о. Минтранссвязи также подчеркнул, что на сегодняшний день Г.ДЗЕКОН продолжает работать председателем правления ОАО «Укртелеком» и не мог быть уволен с должности, хотя бы потому, что не был предупрежден об увольнении за 2 месяца, как того требует законодательство.

«Если заканчивается срок контракта, Кодексом законов о труде предусмотрено предупреждение человека об увольнении за 2 месяца. Если бы принималось решение о завершении контракта, то ДЗЕКОН должен был быть предупрежден об этом за 2 месяца. Насколько я знаю, он не предупреждался, соответственно работает без контракта в соответствии с Кодексом законов о труде. Вот и все», - заявил В.ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции глава Государственной администрации связи Николай ГОНЧАР сообщил, что и.о. председателя правления ОАО "Укртелеком" назначен первый заместитель генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олег КОПЕЙКА вместо Г.ДЗЕКОНА. Он назначен решением Набсовета компании 10 февраля 2010 г. По его словам, контракт с прежним главой правления «Укртелекома» Г.ДЗЕКОНОМ, закончился 20 февраля 2010 г.

Глава правления будет выбираться на конкурсной основе на собрании акционеров, как прогнозируют в Госсвязи, для подготовки собрания акционеров необходимо около 3 месяцев.