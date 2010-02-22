Речные порты увеличили грузоперевалку на 12,8%

Речные порты и причалы в январе 2010 г. увеличили грузоперевалку на 12,8%, по сравнению с январем 2009 г., до 82 тыс. тонн, морские – снизили на 0,8% - до 11 млн. 671 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В частности, морские порты снизили перевалку транзитных грузов на 30,1%, до 3 млн. 356 тыс. грн., грузов внутреннего сообщения – на 43%, до 86,9 тыс. тонн. В то же время, морские порты повысили перевалку экспортных грузов на 18,3%, - до 6 млн. 966,7 тыс. грн., импортных – на 36,4%, - до 1 млн. 261,5 тыс. т.

Как сообщал УНИАН, морские торговые порты Украины по итогам 2009 года переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов, что на 17% меньше, чем в 2008 году.