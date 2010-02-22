Турчинов поручил отстранить Гончара

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил отстранить Николая ГОНЧАРА от должности главы Госадминистрации связи на время проведения служебного расследования, касающегося ситуации, связанной с освобождением от должности Наблюдательным советом ОАО «Укртелеком» председателя правления компании Георгия ДЗЕКОНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение А.ТУРЧИНОВ дал сегодня руководству Министерства транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, Минтранссвязи совместно с Главным управлением государственной службы Украины по поручению А.ТУРЧИНОВА начали служебное расследование ситуации.

Глава Государственной администрации связи Николай ГОНЧАР сегодня на пресс-конференции сообщил, что и.о. председателя правления ОАО "Укртелеком" назначен первый заместитель генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олег КОПЕЙКА вместо Г.ДЗЕКОНА. Он назначен решением Набсовета компании 10 февраля 2010 г. По его словам, контракт с прежним главой правления «Укртелекома» Г.ДЗЕКОНОМ, закончился 20 февраля 2010 г.

В свою очередь и.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО заявил, что в Минтрансе не было никой информации о планах принять такое решение на заседании Набсовета 10 февраля. В.ШЕВЧЕНКО заявил, что в соответствии Кодексу законов о труде Г ДЗЕНКО должен продолжать находиться на занимаемой им должности.